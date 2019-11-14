Глава перевозчика в Крым сообщил о новых маршрутах к курортному сезону

Гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожных перевозок в Крым) Александр Ганов рассказал о новых маршрутах на полуостров. По его словам, компания запустит поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в 2020 году. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Задача к курортному сезону добавить новые маршруты <...> Прорабатываем несколько маршрутов новых: южный, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге, также есть идея стартовать из Мурманска», — перечислил Ганов.

По его словам, также рассматривается возможность увеличения маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга (в конце декабря первые поезда из этих городов отправятся в Симферополь и Севастополь соответственно) в другие города Крыма, в частности в Евпаторию.

Для выполнения перевозок пассажиров в Крым по новым направлениям оператор планирует получить дополнительные составы, но пока «Гранд Сервис Экспресс» не определился со способом: взять их в лизинг или купить. Сейчас 166 вагонов оператор арендует у ФГУП «Крымские железные дороги».

За 2020 год компания оценивает потенциальный пассажиропоток на полуостров в 1,8 млн пассажиров. Средняя загрузка составов будет 60–65% с учетом фактора сезонности, добавил генеральный директор.