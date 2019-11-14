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Глава перевозчика в Крым сообщил о новых маршрутах к курортному сезону

Гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожных перевозок в Крым) Александр Ганов рассказал о новых маршрутах на полуостров. По его словам, компания запустит поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в 2020 году. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Задача к курортному сезону добавить новые маршруты <...> Прорабатываем несколько маршрутов новых: южный, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге, также есть идея стартовать из Мурманска», — перечислил Ганов.

По его словам, также рассматривается возможность увеличения маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга (в конце декабря первые поезда из этих городов отправятся в Симферополь и Севастополь соответственно) в другие города Крыма, в частности в Евпаторию.

Для выполнения перевозок пассажиров в Крым по новым направлениям оператор планирует получить дополнительные составы, но пока «Гранд Сервис Экспресс» не определился со способом: взять их в лизинг или купить. Сейчас 166 вагонов оператор арендует у ФГУП «Крымские железные дороги».

За 2020 год компания оценивает потенциальный пассажиропоток на полуостров в 1,8 млн пассажиров. Средняя загрузка составов будет 60–65% с учетом фактора сезонности, добавил генеральный директор.

По итогам 2019 года «Гранд Сервис Экспресс» рассчитывает получить около 1 млрд руб. выручки и 150 млн руб. чистой прибыли за счет пока единственного маршрута Москва — Санкт-Петербург. Планы по финансовым показателям на 2020 год Ганов не раскрыл.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября. С 23 декабря будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия» — из Санкт-Петербурга в Севастополь, а с 24 декабря — из Москвы в Симферополь.

Теги: Крым, перевозки
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