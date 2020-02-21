Посольство назвало «русофобской ложью» заявление по кибератакам в Грузии

Посольство Российской Федерации в Оттаве, Канада (Фото: Wikipedia)

Заявление МИД Канады о том, что российские военные проводили кибератаки для подрыва национальной безопасности Грузии в 2019 году, не совпадают с действительностью и являются очередным проявлением русофобии. Об этом сообщается на странице посольства России в Канаде в Twitter.

«Очередной фрагмент русофобской лжи и фальши, распространяемой Оттавой совместно с Тбилиси и Вашингтоном», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что подобная предосудительная политика негативно сказывается на ослабленных двусторонних отношениях.

МИД Канады 20 февраля сообщил, что страна присоединяется к своим союзникам в разоблачении «вредоносной кибератаки России», направленной против Грузии.