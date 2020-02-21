Посольство назвало «русофобской ложью» заявление по кибератакам в Грузии
Заявление МИД Канады о том, что российские военные проводили кибератаки для подрыва национальной безопасности Грузии в 2019 году, не совпадают с действительностью и являются очередным проявлением русофобии. Об этом сообщается на странице посольства России в Канаде в Twitter.
«Очередной фрагмент русофобской лжи и фальши, распространяемой Оттавой совместно с Тбилиси и Вашингтоном», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что подобная предосудительная политика негативно сказывается на ослабленных двусторонних отношениях.
МИД Канады 20 февраля сообщил, что страна присоединяется к своим союзникам в разоблачении «вредоносной кибератаки России», направленной против Грузии.