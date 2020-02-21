Депутат от «Слуги народа» предложила способ провести «выборы» в Крыму

На границе с Крымом можно создать специальные «точки» для голосования, предложила депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец в эфире телеканала ATR.

Однако как действовать после выборов, неизвестно, отметила она. «Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что даже невозможно», — заявила Мошенец (цитата по «Политнавигатору»).

О желании провести выборы на всей территории Украины, а также в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса Зеленский заявил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля. Кроме того, он выразил надежду, что Россия хочет вернуть некоторые территории Украине. В Крыму в свою очередь попросили Киев не строить «фантомные планы» на полуостров.