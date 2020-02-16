В Крыму попросили Киев не строить «фантомные планы» на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить «фантомные планы» по возвращению полуострова в состав страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году», — заявила она.

По мнению Гридчины, если Зеленский «оставит крымчан в покое», то после окончания его президентства о нем останется положительное впечатление нежели от его предшественника — Петра Порошенко.

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