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Вирус из Китая ,  
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У 11 бывших пассажиров Diamond Princess в США подтвердился коронавирус

Фото: AFLO / Global Look Press

У 11 из 13 граждан США, доставленных для прохождения карантина после путешествия на круизном лайнере Diamond Princess, выявили новый коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление медицинского центра Университета Небраски, где организован карантин для части путешественников.

У некоторых из них проявляются незначительные симптомы заболевания, у других симптомы отсутствуют, указывает медицинское учреждение.

Карантин еще для двух человек был организован в одной из больниц Омахи (также штат Небраска), у них коронавируса не обнаружили.

Круизный лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту японского города Йокогама с 4 февраля. О том, что на судне распространяется вирус, стало известно после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге 1 февраля, выявили новый тип вируса.

Всего на корабле находилось около 3,7 тыс. человек, коронавирус диагностировали более чем у 600, в том числе у троих россиян.

Первые туристы покинули карантинный лайнер в Японии. Фоторепортаж
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Первым туристам разрешили сойти на берег только 19 февраля. Среди 500 покинувших судно в этот день человек — двое россиян, чьи анализы на коронавирус были отрицательные, а также более 300 граждан США. Всех здоровых пассажиров лайнера планировали эвакуировать к 21 февраля.

О том, что среди сошедших на берег туристов были носители вируса, сообщали ранее власти Австралии. Анализы показали положительный результат у двух вернувшихся на родину граждан этой страны.

Теги: коронавирус, США, круизный лайнер
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