У 11 бывших пассажиров Diamond Princess в США подтвердился коронавирус

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У 11 из 13 граждан США, доставленных для прохождения карантина после путешествия на круизном лайнере Diamond Princess, выявили новый коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление медицинского центра Университета Небраски, где организован карантин для части путешественников.

У некоторых из них проявляются незначительные симптомы заболевания, у других симптомы отсутствуют, указывает медицинское учреждение.

Карантин еще для двух человек был организован в одной из больниц Омахи (также штат Небраска), у них коронавируса не обнаружили.

Круизный лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту японского города Йокогама с 4 февраля. О том, что на судне распространяется вирус, стало известно после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге 1 февраля, выявили новый тип вируса.

Всего на корабле находилось около 3,7 тыс. человек, коронавирус диагностировали более чем у 600, в том числе у троих россиян.