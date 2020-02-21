Двое вывезенных с Diamond Princess австралийца заболели коронавирусом

У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, выявлен коронавирус 2019-nCoV, пишет ABC со ссылкой на автралийские власти.

Одной из заболевших стала 24-летняя девушка из южной части страны. Перед вылетом в Австралию диагностика не показала у нее наличие коронавируса, однако она пожаловалась на похожие на грипп симптомы. По прилету домой ее поместили в карантин в аэропорту Дарвина. Последующие тесты дали положительную реакцию на 2019-nCoV.

Сейчас девушка доставлена в Королевскую больницу Аделаиды, где будет находится в изоляции.

По словам главного санитарного врача Австралии Брендана Мерфи, оба заболевших находятся в стабильном состоянии. Они будут направлены на лечение в родные штаты на самолетах со специально обученным персоналом.

В медицинском центре Говард-Спрингс продолжают находится на карантине 164 австралийца, вывезенных с круизного лайнера. Они будут находится под наблюдением медиков на протяжении двух недель.