Эксперты Military Watch назвали преимущества Су-35 перед F-15EX

Российский истребитель Су-35 по ряду характеристик превосходит американский F-15EX, сообщили эксперты журнала Military Watch.

Оба самолета участвуют в тендере, организованном ВВС Индии, однако авторы статьи полагают, что у российского самолета больше шансов на победу из-за ряда значительных преимуществ.

Например, хоть F-15 и быстрее Су-35 — 2,5 Маха против около 2,25 Маха, на российском самолете установлен более мощный радар Irbis-E, который способен обнаруживать самолеты противника на расстоянии более 400 км, отмечают эксперты. Помимо этого, Су-35 оснащен более современным вооружением, позволяющим ему одновременно отслеживать до 30 и поражать до восьми воздушных целей. Он также менее заметен по сравнению с американским самолетом из-за меньшего поперечного сечения, отмечают авторы статьи.

Су-35 — сверхманевренный российский истребитель поколения 4++, представляющий собой глубокую модернизацию советского Су-27 времен холодной войны.