Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американской киноакадемии вручить «Оскар» за лучший фильм года южнокорейской драме «Паразиты». Об этом он заявил во время своего выступления в штате Колорадо, передает телеканал Fox News.

«Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?», — возмутился Трамп.

Американский лидер заявил, что в США много хороших фильмов и попросил вернуть «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет».

Национальный комитет Демократической партии США в ответ на эти слова Трампа написал в Twitter, что «Паразиты» — это иностранный фильм о классовой борьбе, которые требует двухчасового чтения субтитров, поэтому он и не нравится президенту.