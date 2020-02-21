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Политика ,  
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Трамп возмутился вручением «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американской киноакадемии вручить «Оскар» за лучший фильм года южнокорейской драме «Паразиты». Об этом он заявил во время своего выступления в штате Колорадо, передает телеканал Fox News.

«Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?», — возмутился Трамп.

Американский лидер заявил, что в США много хороших фильмов и попросил вернуть «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет».

Победители премии «Оскар». Фоторепортаж
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Национальный комитет Демократической партии США в ответ на эти слова Трампа написал в Twitter, что «Паразиты» — это иностранный фильм о классовой борьбе, которые требует двухчасового чтения субтитров, поэтому он и не нравится президенту.

10 февраля южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила главный «Оскар» и стала первым фильмом в этой номинации не на английском языке. «Паразиты» взяли еще три статуэтки — за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссерскую работу и лучший фильм на иностранном языке.

Фильм рассказывает о социальном неравенстве в Южной Корее, когда бедная семья устраивается на работу к богачам.

Церемония вручения премии в 2020 году поставила антирекорд по телевизионным рейтингам в США — ее посмотрели всего 23,6 млн человек. В лучшие годы эта цифра составляла 45 млн человек.

Теги: Дональд Трамп, Южная Корея, «Оскар», фильм
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«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
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Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по телерейтингам в США
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