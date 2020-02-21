Лидеры 27 стран-членов ЕС выступили за прекращение огня в Идлибе

Главы государств и правительств, состоящих в Евросоюзе, по итогам внеочередного заседания в Брюсселе призвали все стороны конфликта в сирийском Идлибе немедленно прекратить вооруженные действия. Об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

Лидеры 27 стран-членов ЕС заявили, что повторное военное наступление в Идлибе недопустимо.

«ЕС настоятельно призывает все стороны в конфликте в полной мере соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, гарантировать защиту гражданских лиц и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Также Евросоюз настаивает на передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд.