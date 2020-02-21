Шнуров написал стихи после реакции на его вступление в «Партию роста»

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после сообщений в СМИ о его вступлении в «Партию роста» написал стихотворение в своем Instagram.

«Пнул тему, видимо, больную/ Я рад, что всем не безразличен/ Умы нешуточно волную/ Партийным жестом, воплем, кличем», — написал Шнуров.

Ранее 20 февраля Шнуров вступил в «Партию роста». После этого он заявил, что планирует заняться в партии культурной повесткой.

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