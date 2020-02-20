Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков

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Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.

Несовершеннолетних подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), а также п. «а» ч. 2 ст. 205 УК и ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт).

По данным следствия, подростки 16 и 17 лет планировали совершить теракты в двух образовательных учреждениях Крыма. Для этого они нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и схемы зданий. Дома у задержанных обнаружили СВУ с поражающими элементами, а также купленные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В ФСБ сообщили, что подростки состояли в неонацистском интернет-сообществе, членом которого ранее был Владислав Росляков, устроивший в октябре 2018 года стрельбу в колледже в Керчи.