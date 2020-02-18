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Одноклассники рассказали о подозреваемых в подготовке теракта в Керчи

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Учащийся колледжа в Керчи, которого подозревают в подготовке теракта в образовательном учреждении в Крыму, в школе «был безобидным» и «не обижал девочек». Об этом РБК рассказала его одноклассница.

Его бывший одноклассник, который также учился и со вторым задержанным по этому делу, пояснил, что ранее, в течение восьми лет, оба подозреваемых вместе учились в одном классе в школе № 15, но после девятого класса один из них перешел в КМТК (Керченский морской технический колледж), а другой остался на обучении школе.

«А. был безобидным, но с ним мало кто общался. В основном это были дети на класс младше его. Мы с ним учились в одном классе, он всегда дарил мне всякие подарочки, девочек не обижал», — рассказала РБК одноклассница задержанного.

Еще одна бывшая одноклассница задержанного подтвердила, что после девятого класса юноша поступил в морское училище. «В целом он был нормальный, общался, как правило, с ребятами из его района и некоторыми из класса», — отметила она.

ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму
Общество

Ранее 18 февраля ФСБ сообщила о предотвращении в образовательных учреждениях Крыма двух терактов, которые, как утверждает ведомство, готовили два подростка 16 и 17 лет. По данным ФСБ, юноши были членами неонацистского интернет-сообщества, в котором ранее также состоял Владислав Росляков, устроивший стрельбу в колледже в Керчи в октябре 2018 года. В домах у подростков нашли самодельные взрывные устройства. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ (подготовка террористического акта).

Теги: теракт, Керчь, новости РБК
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