Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд под 3,25% Бизнес, 00:06 Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Технологии и медиа, 00:00 Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке подростками терактов в Керчи Общество, 18 фев, 23:43 Фонд семьи Евтушенкова с партнерами купит немецкие гипермаркеты Real Бизнес, 18 фев, 23:31 В Конституцию впишут гарантии для экс-президентов и статус Совбеза Политика, 18 фев, 23:22 Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве Политика, 18 фев, 23:11 Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд Бизнес, 18 фев, 23:09 «Атлетико» и «Ливерпуль» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 18 фев, 23:00 Минтруд расширил список профессий для упрощенного получения гражданства Общество, 18 фев, 22:58 РЖД пообещали возить ветеранов Великой Отечественной бесплатно Общество, 18 фев, 22:54 Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 Общество, 18 фев, 22:50 «Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом» Бизнес, 18 фев, 22:41 Одноклассники рассказали о подозреваемых в подготовке теракта в Керчи Общество, 18 фев, 22:13 В отношении Павленского возбудили дело из-за публикации интимного видео Общество, 18 фев, 22:04
Общество ,  
0 

Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке подростками терактов в Керчи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки выяснить причины «деструктивного поведения» подростков, готовивших теракты в Керчи. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении.

Помимо этого Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю принять к производству уголовное дело в отношении несовершеннолетних, которое возбудили в ФСБ. Его завели по ст. 30 и 205 УК (подготовка террористического акта).

В Крыму сообщили детали о задержанных за подготовку теракта подростках
Общество

По данным СКР, подростки разработали планы вооруженных нападений. Они нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и схемы зданий. Помимо этого они были администраторами так называемых «групп смерти», в которых склоняли пользователей к совершению терактов, отметили в СКР.

Дома у задержанных нашли СВУ с поражающими элементами и купленные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. В ФСБ сообщили, что они состояли в неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее также состоял Владислав Росляков. В октябре 2018 года он устроил стрельбу в колледже в Керчи.

Теги: СК России, Александр Бастрыкин, Керчь, подготовка теракта
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму
Общество
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Керчи
Общество
В Крыму сообщили детали о задержанных за подготовку теракта подростках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter