Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке подростками терактов в Керчи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки выяснить причины «деструктивного поведения» подростков, готовивших теракты в Керчи. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении.

Помимо этого Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю принять к производству уголовное дело в отношении несовершеннолетних, которое возбудили в ФСБ. Его завели по ст. 30 и 205 УК (подготовка террористического акта).

По данным СКР, подростки разработали планы вооруженных нападений. Они нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и схемы зданий. Помимо этого они были администраторами так называемых «групп смерти», в которых склоняли пользователей к совершению терактов, отметили в СКР.