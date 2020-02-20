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Политика ,  
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Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии

Центр примирения враждующих сторон показал видео, на котором виден обстрел турецкими силами позиций армии Сирии в Идлибе, сообщает «РИА Новости».

Видеозапись была снята с беспилотника. На ней показано, как турецкие самоходные артиллерийские установки ведут огонь.

Ранее в российском Минобороны заявили, что турецкая армия с помощью артиллерии поддержала наступление боевиков против сирийских правительственных сил в Идлибе. Поддержка турецкой артиллерии позволила боевикам прорвать оборону армии Сирии. Также ведомство сообщило, что при ударе были ранены четверо военнослужащих сирийских правительственных сил. В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что удары по сирийским военным прекратились после того, как Россия засекла их и оповестила об этом Турцию.

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В свою очередь Минобороны Турции заявило об уничтожении более 50 военных сирийской армии в районе Идлиба. Также, по данным ведомства, были уничтожены пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одна гаубица сирийской армии.

В соответствии с соглашениями России и Турции, в Идлибе должна быть установлена зона деэскалации. Однако в конце прошлого года в этом регионе произошло обострение конфликта. Турция обвиняет сирийскую армию в ударах по мирному населению и группам вооруженной оппозиции.

Теги: Турция, Сирия, обстрел
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