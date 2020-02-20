Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии

В свою очередь Минобороны Турции заявило об уничтожении более 50 военных сирийской армии в районе Идлиба. Также, по данным ведомства, были уничтожены пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одна гаубица сирийской армии.

В соответствии с соглашениями России и Турции, в Идлибе должна быть установлена зона деэскалации. Однако в конце прошлого года в этом регионе произошло обострение конфликта. Турция обвиняет сирийскую армию в ударах по мирному населению и группам вооруженной оппозиции.