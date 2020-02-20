Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии
Центр примирения враждующих сторон показал видео, на котором виден обстрел турецкими силами позиций армии Сирии в Идлибе, сообщает «РИА Новости».
Видеозапись была снята с беспилотника. На ней показано, как турецкие самоходные артиллерийские установки ведут огонь.
Ранее в российском Минобороны заявили, что турецкая армия с помощью артиллерии поддержала наступление боевиков против сирийских правительственных сил в Идлибе. Поддержка турецкой артиллерии позволила боевикам прорвать оборону армии Сирии. Также ведомство сообщило, что при ударе были ранены четверо военнослужащих сирийских правительственных сил. В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что удары по сирийским военным прекратились после того, как Россия засекла их и оповестила об этом Турцию.