Захарова прокомментировала санкции США против «дочки» «Роснефти»

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

За введением санкций со стороны США часто стоит желание обеспечить американским компаниям конкурентное преимущество на мировом рынке. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вел канал «Россия 24».

Так она прокомментировала санкции, которые США ввели 18 февраля против дочерней трейдинговой компании «Роснефти» Rosneft Trading за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». В соответствии с этими санкциями активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, а американским лицам запрещается вести с компанией какой-либо бизнес. Материнскую компанию ограничения не затронули.

«Нередко за подобным использованием властями США административных ресурсов помимо этих геополитических целей просто стоит банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции, конкуренции частных компаний», — сказала Захарова. По ее словам, речь идет, в частности, о конкуренции с российскими производителями.