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Адвокат заявил об отсутствии экстрадиции экс-члена зондеркоманды в Россию

Процесс экстрадиции 96-летнего бывшего члена зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера из Канады в Россию пока не ведется. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Оберлендера Рон Поултон.

При этом он заявил о том, что «начался процесс по распоряжению о депортации». Он не уточнил деталей этой процедуры, добавив, что «он еще далеко не закончен».

РБК направил запросы в Следственный комитет России, Министерство иностранных дел Канады и Министерство общественной безопасности Канады.

14 февраля Следственный комитет России запросил у Канады информацию по уголовным делам Оберлендера, который в годы войны был переводчиком зондеркоманды. Сведения о нем запросили в рамках расследования дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, во время которого погибли 214 детей.

СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
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На территорию учреждения были отправлены члены Зондеркоманда СС-10 «а», которые 9 и 10 октября совершили массовое убийство воспитанников, сообщал СК. Бывшей член зондеркоманды СС скрыл от властей страны свое участие в зондеркоманде, за что в конце 2019 года был лишен канадского гражданства.

Осенью 2019 года СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве в Ейске в 1942 году по ст. 357 УК (геноцид) после того, как ФСБ рассекретила архивные документы о тех событиях. Как отметили в Следственном комитете, подобные преступления не имеют сроков давности.

Теги: геноцид, нацизм, Великая Отечественная война, депортация, новости РБК
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