Адвокат заявил об отсутствии экстрадиции экс-члена зондеркоманды в Россию

Процесс экстрадиции 96-летнего бывшего члена зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера из Канады в Россию пока не ведется. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Оберлендера Рон Поултон.

При этом он заявил о том, что «начался процесс по распоряжению о депортации». Он не уточнил деталей этой процедуры, добавив, что «он еще далеко не закончен».

РБК направил запросы в Следственный комитет России, Министерство иностранных дел Канады и Министерство общественной безопасности Канады.

14 февраля Следственный комитет России запросил у Канады информацию по уголовным делам Оберлендера, который в годы войны был переводчиком зондеркоманды. Сведения о нем запросили в рамках расследования дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, во время которого погибли 214 детей.