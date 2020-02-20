Путин пошутил из-за помех в работе микрофонов на коллегии ФСБ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ в работе микрофонов, которые были установлены перед президентом, произошел сбой. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Перед сбоем в работе оборудования Путин говорил о том, что на мероприятии будут подведены итоги работы ведомства. «Подведем итоги работы по этим ключевым направлениям, обсудим основные задачи на ближайшую перспективу...» — успел сказать Путин, после чего микрофоны продолжительно загудели.

В этот момент кто-то высказал из зала шутливое предположение, что произошедший сбой — «наводка».

«Испугались!» — пошутил в ответ Путин.