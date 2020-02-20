Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Победы

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время парада в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу обеспечить максимальный уровень безопасности во время мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил на коллегии ведомства, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В том числе поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы», — сказал он.

В этом году парад, посвященный годовщине Победы, продлится полтора часа — на 30 минут дольше, чем в прошлом году. В мероприятии примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиатехники.

Летом прошлого года помощник президента Юрий Ушаков говорил, что на мероприятия 9 мая приедут лидеры 17 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.