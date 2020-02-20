Температура в Москве установила новый абсолютный рекорд для 19 февраля

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В Москве в среду, 19 февраля, был побит абсолютный рекорд тепла, зафиксированный в 1925 году. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха днем составила плюс 4,7 градуса, что на один градус больше, чем 19 февраля 1925 года, когда столбики термометров показали 3,7 градуса выше нуля.

Тишковец пояснил, что аномальную для зимы температуру почти на 90% территории России обеспечивает перенос теплых воздушных масс с Атлантики.

Синоптик добавил, что теплая погода продержится в столице до конца недели. Так, в пятницу, 21 февраля, ожидается, что температура побьет очередной рекорд, на этот раз — рекорд 1976 года, когда было плюс 5,1 градуса.