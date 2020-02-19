Синоптики назвали сроки завершения аномально теплой погоды в России

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Аномально теплая погода в России сохраняется из-за влияния Североатлантического циклона. Она закончится не раньше чем на следующей неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра.

В среднем аномалия температуры составляет плюс 8 — плюс 12 градусов, на севере Урала и Сибири отклонения от обычной температуры достигают плюс 16 градусов. 18 февраля в ряде городов были установлены температурные рекорды: так, самой теплой за многие годы эта дата оказалась во Владимире, Смоленске, Кирове, Костроме, Твери, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других городах.

«Такая небывало теплая погода для февраля на большей части территории нашей страны сохранится как минимум до начала следующей недели», — сообщили синоптики. В некоторых городах температурный рекорд может вновь обновиться, в среднем температура будет выше климатической нормы на 4–8 градусов.

В Москве 19 февраля был поставлен 70-летний температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до значения плюс 4,3 градуса.