Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

За минувшие десять лет зарплаты россиян выросли в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, при этом за тот же период увеличились в два раза, следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, пишут «Известия».

По данным экспертов, средняя зарплата в госсекторе с апреля 2009 года по апрель 2019 года увеличилась с 15,8 тыс. до 39,6 тыс. руб.; в коммерческом, не считая малых предприятий, — с 21,7 тыс. до 56,5 тыс. руб.

Как пишет газета, авторы исследования заключили, что, таким образом, доходы населения выросли быстрее темпов инфляции.

В своем послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Позднее он согласился с идеей вписать в основной закон пункт об обязательной индексации зарплаты.