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Аналитики выявили опередившее рост цен повышение зарплат россиян

За минувшие десять лет зарплаты россиян выросли в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, при этом за тот же период увеличились в два раза, следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, пишут «Известия».

По данным экспертов, средняя зарплата в госсекторе с апреля 2009 года по апрель 2019 года увеличилась с 15,8 тыс. до 39,6 тыс. руб.; в коммерческом, не считая малых предприятий, — с 21,7 тыс. до 56,5 тыс. руб.

Как пишет газета, авторы исследования заключили, что, таким образом, доходы населения выросли быстрее темпов инфляции.

Путин согласился на упоминание индексации зарплаты в Конституции
Политика

В своем послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Позднее он согласился с идеей вписать в основной закон пункт об обязательной индексации зарплаты.

По мнению авторов исследования, предложенная норма уже фактически соблюдается, и значительно она на работодателей или сотрудников не повлияет. Однако эксперты отметили, что приведенные данные отражают лишь общую картину, и у некоторых компаний все-таки могут возникнуть трудности.

Теги: зарплаты, инфляция, рост зарплат, индексация
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