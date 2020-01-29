Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

По результатам опроса НАФИ, небольшое повышение заработной платы — на 10 или 20% — не поспособствует росту производительности труда

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК), 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом.

Порядка 29% респондентов считают, что в 2020 году повысится (такой же показатель был в 2018 и 2017 годах), сокращений ждут 7% россиян, в 2018-м их было 10%, а два года назад — 5%.

Всероссийский опрос НАФИ прошел в декабре 2019 года. Эксперты опросили 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

Молодые россияне и люди с высшим образованием чаще других ожидают роста зарплат. Среди работающих в возрасте от 18 до 24 лет роста ожидают 45%, в возрасте от 25 до 34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%. В среднем на увеличение зарплат в новом году рассчитывают 29% занятых.