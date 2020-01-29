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Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

По результатам опроса НАФИ, небольшое повышение заработной платы — на 10 или 20% — не поспособствует росту производительности труда
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК), 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом.

Порядка 29% респондентов считают, что в 2020 году повысится (такой же показатель был в 2018 и 2017 годах), сокращений ждут 7% россиян, в 2018-м их было 10%, а два года назад — 5%.

Всероссийский опрос НАФИ прошел в декабре 2019 года. Эксперты опросили 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

Молодые россияне и люди с высшим образованием чаще других ожидают роста зарплат. Среди работающих в возрасте от 18 до 24 лет роста ожидают 45%, в возрасте от 25 до 34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%. В среднем на увеличение зарплат в новом году рассчитывают 29% занятых.

Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году
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Опрос показал, что несущественное повышение зарплаты не будет способствовать более усердной работе. Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно). При повышении на 10, 20, 30 или 40% лучше работать готовы намного меньше — от 5 до 13%. Многие респонденты указали, что и так трудятся на пределе возможностей и повышение заработной платы не заставит их работать усерднее. В среднем по России об этом заявили 18%, причем в Москве и Петербурге их больше — 27%.

Ранее сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провел опрос, по результатам которого выяснилось, что в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. руб. в месяц. На ежемесячную зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. руб. рассчитывают 26% опрошенных. Заработок в размере менее 30 тыс. руб. в месяц устроил бы 4% респондентов. Размер желаемой зарплаты также отличается в зависимости от региона: респонденты в Москве назвали оклад 104 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде и Новосибирске — по 87 тыс. и 70 тыс. руб.

Россияне назвали желаемую зарплату
Финансы

Автор: Кристина Астафурова
Теги: НАФИ, рост зарплат
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