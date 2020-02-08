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Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб.

Согласно исследованиям портала HeadHunter, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность генерального директора/CEO в Новосибирске и инженера нефтеперерабатывающего завода (без указания региона). Им предлагают по 800 тыс. руб в месяц, сообщает «Российская газета».

На втором месте вакансия советника гендиректора по работе с банками за 500 тыс. руб. в Москве. Также в столице соискателям предлагается ежемесячный заработок от 400 тыс. до 1 млн руб. на должности E-commerce-директора. В Екатеринбурге ищут директора по производству — ему предлагают от 400 до 650 тыс. руб. в месяц.

На Чукотке главному геологу предлагают от 400 до 450 тыс. руб, а финансовый директор в Москве может получать 400 тыс. руб. в месяц на руки.

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Зарплаты ниже отметки 400 тыс. руб. встречаются уже чаще, их география более разнообразная. В Санкт-Петербурге ищут IT-директора за 300 тыс. руб. в месяц, столько же предлагают директору департамента судебной работы в Москве. Директор культурно-образовательного центра «Этномир» в Калужской области или личный репетитор по английскому языку в Ижевске могут зарабатывать по 250 тыс. руб.

В HeadHunter отмечают, что 7% вакансий предлагают зарплату от 100 тыс. руб. в месяц. Большинство дорогих должностей относится к сегменту высшего менеджмента.

В конце января жители России назвали желаемую зарплату. В среднем по стране они хотели бы получать 92 тыс. руб. В опросе принимали участие 6,7 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов.

Более четверти респондентов (26%) заявили, что хотели бы получать от 100 до 200 тыс. руб. в месяц. 4% опрошенных сообщили, что им хватило бы 30 тыс. руб. и меньше.

Теги: работа, зарплата, HeadHunter
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