Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб.

Согласно исследованиям портала HeadHunter, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность генерального директора/CEO в Новосибирске и инженера нефтеперерабатывающего завода (без указания региона). Им предлагают по 800 тыс. руб в месяц, сообщает «Российская газета».

На втором месте вакансия советника гендиректора по работе с банками за 500 тыс. руб. в Москве. Также в столице соискателям предлагается ежемесячный заработок от 400 тыс. до 1 млн руб. на должности E-commerce-директора. В Екатеринбурге ищут директора по производству — ему предлагают от 400 до 650 тыс. руб. в месяц.

На Чукотке главному геологу предлагают от 400 до 450 тыс. руб, а финансовый директор в Москве может получать 400 тыс. руб. в месяц на руки.

Зарплаты ниже отметки 400 тыс. руб. встречаются уже чаще, их география более разнообразная. В Санкт-Петербурге ищут IT-директора за 300 тыс. руб. в месяц, столько же предлагают директору департамента судебной работы в Москве. Директор культурно-образовательного центра «Этномир» в Калужской области или личный репетитор по английскому языку в Ижевске могут зарабатывать по 250 тыс. руб.