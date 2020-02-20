Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

Президент России Владимир Путин сообщил, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.

«У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — сказал Путин. Президент отметил, что уже на протяжении многих лет его связывают с Медведевым «очень открытые и дружеские» отношения. По словам Путина, экс-премьер был в курсе происходящего. При этом глава государства не уточнил, кто еще знал о предстоящих переменах и когда было принято решение об отставке.

Кроме того, Путин не согласился с предположением о том, что отставка правительства Медведева была «своего рода спецоперацией». Президент отметил, что в ситуации смены правительства в России нельзя «рассусоливать». «Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — пояснил Путин.

Правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Это произошло после выступления Путина с посланием Федеральному собранию. Медведев пояснил, что решение об отставке будет правильным на фоне инициатив Путина. В частности, речь шла о Конституционных поправках, которые предложил президент.