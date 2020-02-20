Путин назвал главный критерий при отборе кандидатов на посты министров

Основным критерием при выборе кандидатов в новый кабинет министров стала их профессиональная профпригодность. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС.

Путин пояснил, что отбор основывался не на известности чиновников, а на том, являются ли они хорошими специалистами.

При этом Путин отметил, что в ходе отбора он «ориентировался» на мнение премьер-министра Михаила Мишустина. «Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован», — рассказал президент. Он отметил, что прислушивался к мнению Мишустина, поскольку от слаженной работы команды главы правительства зависит эффективность работы кабмина.

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