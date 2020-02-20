Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента

Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Ранее приравнять должность зампреда Совбеза к посту вице-президента предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Путин отметил, что вице-президент заменяет президента «во всей совокупности его прав и обязанностей», в то время как зампред Совбеза — только по части работы главы государства в этом органе. «Вот по этой линии работы у меня появился заместитель», — сказал Путин.

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