Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

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Украинские военные временно покинули один из наблюдательных опорных пунктов в Донбассе после атаки на линии разграничения. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНИАН.

«По нашей информации, они его временно оставили, а вообще позиции наши остались неизменными. То есть этот опорный пункт был впереди, так сказать, всех основных наших позиций», — рассказал он. Загороднюк также отметил, что ситуация на линии разграничения находится под контролем.

Ранее, 18 февраля, Киев заявил, что «вооруженные формирования Российской Федерации» атаковали позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Огонь осуществлялся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, утверждает украинская сторона. В Донецке также заявляют об обстреле со стороны украинских военных. Власти ДНР сообщили, что 19 февраля украинские военные обстреливали окраину Донецка из гранатометов, пулеметов и минометов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «циничной провокацией» и попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не располагает деталями столкновения в Донбассе, а также информацией о том, что их спровоцировало.