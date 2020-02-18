В Кремле выразили надежду на прояснение деталей столкновений в Донбассе

Москва надеется в скором времени выяснить обстоятельства столкновений на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он заявил, что Кремль не располагает деталями этого столкновения, как и информацией о том, что их спровоцировало. «Надеемся, что в ближайшее время удастся пояснить детали произошедшего», — сказал Песков.

Утром 18 февраля со стороны Киева и непризнанных республик Донбасса последовали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах населенных пунктов .

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