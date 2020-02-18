Киев сообщил об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе

Пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) сообщила, что на линии разграничения в Донбассе «вооруженные формирования Российской Федерации» атаковали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом сообщается в Facebook ООС.

Как говорится в сообщении, огонь велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Вооруженные формирования предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

По данным на 9:30 мск, бои продолжаются, украинские формирования понесли потери, отмечается в сообщении.

В самопровозглашенных республиках Донбасса, в свою очередь, заявляют об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в результате обстрелов утром 18 февраля оказались повреждены пять жилых домов в населенном пункте Зайцево. Огонь велся из минометов калибром 82 мм.