Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», — написал украинский лидер. Зеленский назвал атаку попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться.

По его словам, к настоящему моменту бой закончился, украинская сторона понесла потери. На заседании СНБО руководство Украины будет принимать решение о дальнейших шагах.

Ранее 18 февраля Киев сообщил, что вооруженные формирования совершили атаку на позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе.