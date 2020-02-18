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Политика ,  
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Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», — написал украинский лидер. Зеленский назвал атаку попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться.

По его словам, к настоящему моменту бой закончился, украинская сторона понесла потери. На заседании СНБО руководство Украины будет принимать решение о дальнейших шагах.

Киев сообщил об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе
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Ранее 18 февраля Киев сообщил, что вооруженные формирования совершили атаку на позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе.

По информации пресс-службы Операции объединенных сил (ООС), обстрелы велись рядом с населенными пунктами Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный из минометов калибром 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, пулеметов и гранатометов. Также Киев утверждал, что вооруженные формирования пытались прорваться через линию разграничения.

В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, в свою очередь, сообщали, что с 6:00 по местному времени (7:00 мск) украинские силовики начали обстрелы населенных пунктов. В результате оказались повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Теги: Украина, СНБО, Владимир Зеленский
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