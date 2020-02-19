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Общество ,  
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Минздрав сообщил итоги сравнения лекарств от муковисцидоза и дженериков

Фото: Dinendra Haria / Global Look Press

Росздравнадзор не нашел значимых отличий между оригинальным препаратом и дженериком для лечения муковисцидоза. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Согласно сообщению, служба за 2019–2020 годы отобрала 75 наименований лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза с целью контроля качества.

«В результате сравнительного анализа существенных отличий между оригинальными и воспроизведенными препаратами не выявлено», — отметили в Минздраве.

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Тем не менее, сравнительный анализ лекарственных средств продолжается, уточнили в министерстве.

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях были опубликованы письма трех фармкомпаний, в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются в терапии муковисцидоза. В Сети также появилась петиция родителей с требованием вернуть пропавшие лекарства, в ней указывалось, что российские дженерики неэффективны или вызывают тяжелые побочные явления.

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В декабре стало известно, что производитель антибиотика для лечения муковисцидоза фармкомпания GSK осуществит срочную поставку антибиотика в Россию. Также сообщалось, что Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения страдающих этим заболеванием.
 

Теги: Минздрав, результаты, лекарства
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