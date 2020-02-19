Минздрав сообщил итоги сравнения лекарств от муковисцидоза и дженериков
Росздравнадзор не нашел значимых отличий между оригинальным препаратом и дженериком для лечения муковисцидоза. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.
Согласно сообщению, служба за 2019–2020 годы отобрала 75 наименований лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза с целью контроля качества.
«В результате сравнительного анализа существенных отличий между оригинальными и воспроизведенными препаратами не выявлено», — отметили в Минздраве.
Тем не менее, сравнительный анализ лекарственных средств продолжается, уточнили в министерстве.