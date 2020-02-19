Лавров назвал действия Сирии ответом на неприемлемые провокации в Идлибе

Сергей Лавров (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Россия поддерживает действия вооруженных сил Сирии, которые отвечают на неприемлемые провокации в провинции Идлиб. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сирийская армия действует в соответствии с изначальными договоренностями по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня. Таким образом, подтверждая свою приверженность этим соглашениям, Дамаск отвечает на различного рода провокации.

«Мы их в этом поддерживаем», — отметил Лавров.