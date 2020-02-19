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Лавров назвал действия Сирии ответом на неприемлемые провокации в Идлибе

Сергей Лавров   (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Россия поддерживает действия вооруженных сил Сирии, которые отвечают на неприемлемые провокации в провинции Идлиб. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сирийская армия действует в соответствии с изначальными договоренностями по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня. Таким образом, подтверждая свою приверженность этим соглашениям, Дамаск отвечает на различного рода провокации.

«Мы их в этом поддерживаем», — отметил Лавров.

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Эскалация конфликта вокруг сирийского Идлиба произошла после того, как в результате артобстрела турецкого поста в районе Тафтаназа погибли турецкие военные. В ответ Анкара нанесла удар по 115 объектам сирийской армии.

Дамаск обвинил Анкару в нарушении суверенитета страны и сообщил о планах продолжить отвечать на атаки турок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля обвинил силы режима президента Сирии Башара Асада и действующих с ними российских военных в нападении на мирных жителей провинции. Минобороны России эти утверждения опровергло.

В среду, 19 февраля, турецкий лидер допустил новую операцию в Сирии, отметив, что ее проведение является лишь вопросом времени. Кремль назвал возможную турецкую операцию против сил официального Дамаска «худшим сценарием» развития событий в Сирии.

 

Теги: Сергей Лавров, Сирия, Идлиб, провокации
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