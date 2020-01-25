Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые сократят сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ускорить сроки планируется в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотеки семьям с детьми.

Срок выполнения поручения главы государства установлен до 31 июля.

В ходе своего послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка, увеличить его сумму, а также в целом продлить программу как минимум до конца 2026 года. Кроме того, президент выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.