В СНБО заявили о желании закончить войну в Донбассе без потери территорий

Алексей Данилов (Фото: Yevhen Kotenko / Global Look Press)

Завершение конфликта в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, президент страны Владимир Зеленский прикладывает все усилия, чтобы поставить точку в войне. При этом «прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», отметил Данилов.

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