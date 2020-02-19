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Вирус из Китая ,  
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Власти сообщили о наблюдении у врачей 14,7 тыс. прилетевших из Китая

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Под наблюдением российских медиков находятся более 14,7 тыс. прибывших в страну из КНР граждан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что из Китая с 1 февраля граждане прилетают в Россию лишь через один специально отведенный терминал московского аэропорта Шереметьево. Все они проходят анкетирование, после чего их передают под медицинское наблюдение по месту жительства.

Здоровые люди, прибывающие из Китая и не имеющие возможности изолированного проживания, отправляются в один из 125 учреждений, которые развернул Роспотребнадзор в регионах. Сейчас там находятся 640 граждан КНР.

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Всего с начала 2020 года были досмотрены более 363 тыс. прибывших из КНР граждан. Признаки инфекционных заболеваний были выявлены у 104 из них. Кроме двух выявленных зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Тюменской области и Забайкалье, новых случаев не зафиксировано. У остальных больных диагностированы ОРВИ, грипп и другие инфекции, в том числе и сезонные.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число заболевших новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV по всему миру превысило 75 тыс. человек. 74 185 случаев подтверждено в КНР. От вызванных вирусом осложнений умерли 2010 человек.

С 20 февраля Россия по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина закрывает въезд на свою территорию для китайских граждан. Запрет не коснется транзитных туристов.

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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