Число жертв нового коронавируса в Хубэе превысило 1,9 тыс. человек

В китайской провинции Хубэй зарегистрировали 1693 новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV и 132 новых жертвы заболевания. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

Таким образом, число зараженных в провинции увеличилось до 61 682 человек, а погибших достигло 1921. Помимо этого 9 128 пациентов выписали из больницы.

Сейчас в медучреждениях проходят лечение более 43 тыс. человек, из которых 9289 человек находятся в тяжелом состоянии, а 1967 — в критическом.

Вспышка нового коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах Китая, в Германии, Великобритании, Японии, Таиланде, России и других государствах. По данным ВОЗ, всего в мире подтвердили более 73 тыс. случаев заражения, большинство из которых выявили в Китае.