Вирус из Китая , 18 фев, 07:30
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Директор госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Глава крупнейшего госпиталя в городе Ухань в Китае умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.
Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет издание.
Сообщения о смерти врача появлялись ранее, в частности, об этом сообщала газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», но позже она удалила сообщение. Впоследствии выяснилось, что больной все еще находился на лечении.
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