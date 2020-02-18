Директор госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава крупнейшего госпиталя в городе Ухань в Китае умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет издание.

Сообщения о смерти врача появлялись ранее, в частности, об этом сообщала газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», но позже она удалила сообщение. Впоследствии выяснилось, что больной все еще находился на лечении.

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