Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»

Американские санкции против трех российских предприятий свидетельствуют об «очередном всплеске русофобии» и служат «узкоконъюнктурным интересам» США на глобальном рынке оборонных технологий. Об этом в Facebook написало российское посольство в США.

В сообщении отмечается, что вводить подобные ограничения имеет право только Совет Безопасности ООН при наличии «веских оснований». «Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», — отметили российские дипломаты.

Под новые санкции США попали три российские организации — Кумертауское авиационное производственное предприятие, Научно-производственное объединение машиностроения и Конструкторское бюро приборостроения в Туле. Причиной этого, как утверждает Госдеп, стало то, что они нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового поражения. Согласно информации с сайтов предприятий, они производят ракетную и космическую технику, а также вертолеты. Под санкции США также попали компании из Турции, Ирака и Китая.