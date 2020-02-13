Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список

Стенд компании АО «Конструкторское бюро приборостроения» на международной выставке оборонных технологий (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В санкционный список Государственного департамента США попали три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения. В документе, который размещен в федеральном реестре, упомянуты Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Научно-производственное объединение машиностроения.

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