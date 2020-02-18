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МГУ занял 5-е место в рейтинге ТНЕ для университетов развивающихся стран

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял пятое место в рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) среди вузов стран с активно развивающейся экономикой. Об этом сообщается на сайте THE.

МГУ обогнали четыре китайских вуза. Среди российских университетов в сотню лучших также вошли Московский физико-технический институт МФТИ (12-е место), Высшая школа экономики (18-е), НИЯУ МИФИ (27-е), НИУ ИТМО (35-е), Национальный исследовательский Томский государственный университет (5-е2), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (72-е), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (82-е), НИТУ «МИСиС» (89-е) и СПбГУ (100-е).

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В сентябре стало известно, что МГУ возглавил рейтинг российских вузов по версии агентства Round University Ranking. Второе место занял МИФИ, а на третьем оказался Томский государственный университет. В десятку также вошли МФТИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет, РУДН, Университет ИТМО и МИСиС.

При этом, согласно опросу ВЦИОМ, лучшим вузом страны россияне считают МГУ им. Ломоносова (39% респондентов), на втором месте находится МГИМО (12%), а на третьем — МГТУ им. Баумана (10%).

Теги: рейтинг вузов, МГУ
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