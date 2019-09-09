МГУ возглавил рейтинг российских вузов RUR

Московский государственный университет имени Ломоносова возглавил рейтинг российских вузов агентства Round University Ranking. Об этом сообщается на сайте RUR.

На втором месте оказался МИФИ, на третьем — Томский государственный университет. В десятку также вошли МФТИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет, РУДН, Университет ИТМО и МИСиС.

Университеты оценивались по 20 параметрам, сгруппированным по четырем направлениям: качество преподавания, качество исследований, уровни интернационализации и финансовой устойчивости.

В начале августа МГУ вошел в первую сотню лучших университетов мира по качеству образования, по версии Центра всемирного рейтинга университетов. Московский университет занял 95-е место.