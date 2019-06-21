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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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Superjob назвал вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере ИТ

Сервис по поиску работников Superjob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в ИТ-отрасли. Он опубликован на сайте сервиса.

Отмечается, что оценивался уровень зарплат у молодых специалистов, закончивших учебные заведения с 2013 по 2018 год. Первое место занял Московский физико-технический институт (МФТИ, национальный исследовательский университет). Средняя зарплата его выпускников составила 160 тыс. руб. При этом за год она прибавила 10 тыс. руб.

На втором месте оказался Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана с зарплатами в 140 тыс. руб. Выплаты выпускникам также возросли на 10 тыс. руб.

Третье место занял Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Его выпускники получают в среднем 130 тыс. руб., что больше на 25 тыс. руб., чем показатели 2018 года. При этом вуз поднялся за год на четыре строчки.

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В пятерку лучших вузов также вошли Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (128 тыс. руб.) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (125 тыс. руб.).

Среди региональных вузов за пределами Москвы и Петербурга лучшим по показателю заработка выпускников в ИТ стал Новосибирский госуниверситет (НГУ), занявший шестое место со средним уровнем зарплаты в 112 тыс. руб. Также в топ попали вузы Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Томска, Уфы и Саратова.

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Теги: Superjob, рейтинг вузов, Зарплаты
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