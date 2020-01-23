Россияне назвали лучшие вузы страны

Опрос, проведенный Всероссийским центром по изучению общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что лучшим вузом страны россияне считают МГУ им. Ломоносова. На втором месте с сильным отставанием находится МГИМО, а на третьем — МГТУ им. Баумана (Бауманка). Материалы опроса есть в распоряжении РБК.

Респондентам предлагали назвать на свой выбор три лучших вуза страны. МГУ признали лучшим 39% россиян. Он удерживает абсолютное лидерство: МГИМО, занявший второе место, назвали лучшим университетом 12% россиян. МГТУ им. Баумана стал лучшим техническим вузов, оказавшись на третьей строчке в рейтинге предпочтений россиян — 10%.

На четвертом месте оказался СПбГУ с результатом в 5%. Пятерку замыкает Высшая школа экономики (ВШЭ) — 3%. В десятку наиболее высоко оцениваемых вузов также вошли Российский экономический университет (РЭУ) им. Плеханова, МГМУ им.Сеченова, Новосибирский государственный университет (НГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

При оценке вузов россияне в первую очередь обращают внимание на квалификацию преподавателей — этот показатель назвали определяющим при оценке качества вуза 83% опрошенных. 81% респондентов в качестве главного показателя назвали высокий уровень подготовки студентов по специальности

На третьей строчке по значению для россиян (74%) оказалась доступная стоимость обучения.