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Общество ,  
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Россияне назвали лучшие вузы страны

Опрос, проведенный Всероссийским центром по изучению общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что лучшим вузом страны россияне считают МГУ им. Ломоносова. На втором месте с сильным отставанием находится МГИМО, а на третьем — МГТУ им. Баумана (Бауманка). Материалы опроса есть в распоряжении РБК.

Респондентам предлагали назвать на свой выбор три лучших вуза страны. МГУ признали лучшим 39% россиян. Он удерживает абсолютное лидерство: МГИМО, занявший второе место, назвали лучшим университетом 12% россиян. МГТУ им. Баумана стал лучшим техническим вузов, оказавшись на третьей строчке в рейтинге предпочтений россиян — 10%.

На четвертом месте оказался СПбГУ с результатом в 5%. Пятерку замыкает Высшая школа экономики (ВШЭ) — 3%. В десятку наиболее высоко оцениваемых вузов также вошли Российский экономический университет (РЭУ) им. Плеханова, МГМУ им.Сеченова, Новосибирский государственный университет (НГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

При оценке вузов россияне в первую очередь обращают внимание на квалификацию преподавателей — этот показатель назвали определяющим при оценке качества вуза 83% опрошенных. 81% респондентов в качестве главного показателя назвали высокий уровень подготовки студентов по специальности

На третьей строчке по значению для россиян (74%) оказалась доступная стоимость обучения. 

ВШЭ вошла в топ-100 молодых университетов мира по версии THE
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В сентябрьском международном рейтинге вузов МГУ занял 189-е место, улучшив результат на 10 строчек. В число лидирующих российских университетов эксперты также внесли МФТИ, ВШЭ и ИТМО.

Теги: социологи, опрос, ВЦИОМ
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