Лавров сообщил о «пояснениях» Рима об использовании войск в Ливии

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Итальянское правительство пообещало предоставить России более подробную информацию об использовании военных сил Европейского союза для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в Риме заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Лавров уточнил, что итальянские коллеги рассказали о своих планах использования в Ливии военно-морских и военно-воздушных сил и «эти объяснения кое-что прояснили». При этом министр отметил, что в Риме пообещали «более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого режима ЕС».

В Ливии идет борьба между признанным международным сообществом правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, которое контролирует Триполи, и так называемым правительством в Тобруке, которое поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Из-за конфликта в отношении Ливии действует оружейное эмбарго, которое устанавливает запрет на поставки в страну оружия и боеприпасов. Его поддержали лидеры стран — участников конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая прошла в середине января в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эмбарго необходимо контролировать сильнее, чем раньше.