Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 13:32
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу Политика, 21:16 Большунов обвинил Норвегию в нечестной игре после неудачи на «Ски Туре» Спорт, 21:07 Лавров сообщил о «пояснениях» Рима об использовании войск в Ливии Политика, 20:57 МГУ занял 5-е место в рейтинге ТНЕ для университетов развивающихся стран Общество, 20:54 Биатлонист Устюгов сравнил свою дисквалификацию с обвинением в убийстве Спорт, 20:46 Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Общество, 20:32 Мать Винника обратилась к Макрону с просьбой защитить права ее сына Общество, 20:25 Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах Технологии и медиа, 20:21 МКБ начал переговоры о покупке двух банков у группы «Регион» Финансы, 20:14 Путин обсудил с президентом Туркменистана отношения между странами Политика, 20:07 Троценко отказался от планов покупки доли в золотодобывающей GV Gold Бизнес, 20:00 Президент Болгарии подтвердил свое участие в торжествах 9 мая в Москве Политика, 19:51 Ласицкене сравнила кандидатов на пост главы ВФЛА с «котом в мешке» Спорт, 19:51 Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала» Общество, 19:50
Политика ,  
0 

Лавров сообщил о «пояснениях» Рима об использовании войск в Ливии

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Итальянское правительство пообещало предоставить России более подробную информацию об использовании военных сил Европейского союза для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в Риме заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Лавров уточнил, что итальянские коллеги рассказали о своих планах использования в Ливии военно-морских и военно-воздушных сил и «эти объяснения кое-что прояснили». При этом министр отметил, что в Риме пообещали «более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого режима ЕС».

Силы Хафтара заявили об уничтожении турецкого корабля в порту Триполи
Политика

В Ливии идет борьба между признанным международным сообществом правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, которое контролирует Триполи, и так называемым правительством в Тобруке, которое поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Из-за конфликта в отношении Ливии действует оружейное эмбарго, которое устанавливает запрет на поставки в страну оружия и боеприпасов. Его поддержали лидеры стран — участников конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая прошла в середине января в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эмбарго необходимо контролировать сильнее, чем раньше.

Миссия ООН сообщила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Политика


26 января миссия ООН по поддержке Ливии сообщила о нарушениях оружейного эмбарго. По информации организации, поставку оружия и боеприпасов продолжали также и страны — участники Берлинской конференции. Передачу оружия зафиксировали как на западе, так и на востоке Ливии.

Ранее 18 февраля ЛНА сообщила об уничтожении турецкого судна в Триполи, которое, как утверждают в ЛНА, перевозило оружие и боеприпасы. Информацию об обстреле подтвердил посол ООН в Ливии Гасан Саламе.

Теги: Ливия, эмбарго, ЕС
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter