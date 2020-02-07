СМИ сообщили о планах Абэ приехать в Москву на 75-летие Победы

Синдзо Абэ (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. О намерении Абэ приехать в Москву на День Победы также сообщает издание Chunichi.

По данным Kyodo, в ходе своего визита Абэ планирует обсудить вопрос территориальной принадлежности Курильских островов с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров может состояться 8-го или 10 мая.

Ранее 7 февраля Абэ заявил, что Японии и России нужно выработать приемлемое для обеих стран решение территориального спора. Премьер-министр рассказал, что Токио и Москва будут вместе работать над этим вопросом и продвигать переговорный процесс.

Решение курильского вопроса необходимо для подписания мирного договора между Россией и Японией. Москва считает южные острова Курильской гряды территориями, отошедшими ей по итогам Второй мировой войны. Япония же считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими.