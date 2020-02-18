Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».

По словам Захарченко, в штрафном изоляторе он учился шить, однако не смог из-за сильной аллергии. Также он хотел освоить профессию повара-кондитера, однако ему не разрешили. «Боятся, что растолстею», — добавил экс-полковник. Захарченко заявил и о намерении получить профессию электрика.

«Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы пошел на кочегара», — добавил он.

Захарченко задержали в 2016 году из-за взятки в размере 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Во время обысков у полковника МВД и его близких обнаружили 8,5 млрд руб. Следствие полагает, что миллиардные взятки он получал от крупнейшего подрядчика РЖД — «1520».