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Посольство заявило о проработке схода россиян с Diamond Princess

Фото: Wataru Kojo / AFLO

Посольство России в Японии прорабатывает все детали того, как 19 февраля часть россиян покинет круизный лайнер в Японии после окончания карантина и отправится домой, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.

«Организационные моменты в режиме реального времени согласовываются с японскими коллегами», — рассказали в посольстве России в Японии.

Также в аккаунте дипмиссии на Facebook сообщалось, что сейчас с японскими властями согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер Diamond Princess после окончания карантина.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
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Diamond Princess находится на карантине в порту города Йокогама с 4 февраля после того, как коронавирус нового типа выявили у 80-летнего пассажира. На лайнере находятся около 3,7 человек, и инфекцию обнаружили уже у более чем 500 из них, в том числе у двоих россиян.

По словам министра здравоохранения Японии Кацунобу Като, 19 февраля с круизного лайнера начнут эвакуировать всех пассажиров, у которых не выявили коронавирус, все здоровые пассажиры должны сойти с судна к 21 февраля. Посольство России в Японии сообщило, что россияне начнут покидать лайнер 19 февраля, и часть из них сможет сразу отправиться на родину.

Теги: новости РБК, Япония, коронавирус
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