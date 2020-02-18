Посольство заявило о проработке схода россиян с Diamond Princess

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Посольство России в Японии прорабатывает все детали того, как 19 февраля часть россиян покинет круизный лайнер в Японии после окончания карантина и отправится домой, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.

«Организационные моменты в режиме реального времени согласовываются с японскими коллегами», — рассказали в посольстве России в Японии.

Также в аккаунте дипмиссии на Facebook сообщалось, что сейчас с японскими властями согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер Diamond Princess после окончания карантина.

Diamond Princess находится на карантине в порту города Йокогама с 4 февраля после того, как коронавирус нового типа выявили у 80-летнего пассажира. На лайнере находятся около 3,7 человек, и инфекцию обнаружили уже у более чем 500 из них, в том числе у двоих россиян.