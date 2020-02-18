В Бангкоке во время стрельбы в торговом центре погиб один человек

Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в торговом центре в Бангкоке. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на службы спасения.

По информации издания убитая — женщина. По предварительным данным, стрельба произошла напротив салона красоты, недалеко от популярных у туристов магазинов. Напавший успел выстрелить не менее семи раз.

Погибшая женщина была сотрудницей салона красоты, сообщает Khaosod.

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