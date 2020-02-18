Общество , 18 фев, 12:59
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В Бангкоке во время стрельбы в торговом центре погиб один человек
Один человек убит и один ранен в результате стрельбы в торговом центре в Бангкоке. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на службы спасения.
По информации издания убитая — женщина. По предварительным данным, стрельба произошла напротив салона красоты, недалеко от популярных у туристов магазинов. Напавший успел выстрелить не менее семи раз.
Погибшая женщина была сотрудницей салона красоты, сообщает Khaosod.
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