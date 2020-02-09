Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 63 человека

Число жертв стрельбы в торговом центре в Таиланде возросло до 25 человек. Об этом сообщает издание Thai Rath. Информацию подтверждает Bangkok Post.

Телеканал Thai PBS пишет со ссылкой на Минздрав, что число пострадавших выросло до 63 человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем и о 33 получивших ранения.

По данным Thai Rath, медики оказали помощь еще ста людям, которые были в торговом центре. По данным властей, никто из них не получил серьезных травм.

Накануне военнослужащий устроил стрельбу на территории воинской части в тайском городе Накхонратчасима. Он убил трех человек, включая своего командира. Затем он отправился на машине в центр города и по дороге расстреливал прохожих. Впоследствии он взял заложников в торговом центре.