Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Деньги без дураков: выбирай акции как робот Quote, 10:00 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 февраля Общество, 10:00 Бывший пилот объяснил увольнение российских летчиков в Китае Общество, 09:48 Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек Общество, 09:25 Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного Общество, 09:17 Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 27 Общество, 09:02 Валенса назвал требования Польши о репарациях мечтами о «молодых годах» Политика, 08:33 Токаев пообещал наказать виновных в массовых беспорядках в Казахстане Общество, 08:14 Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион Технологии и медиа, 07:51 Онколог назвал способствующие развитию рака продукты Общество, 07:21 СМИ узнали об увольнении десяти человек из Совета по нацбезопасности США Политика, 07:17 Машина-погрузчик загорелась на руднике в Норильске Общество, 07:04 Шведский легкоатлет побил мировой рекорд по прыжкам с шестом Спорт, 06:44 Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь Общество, 05:55
Общество ,  
0 

Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 27

Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда увеличилось до 27 человек, включая самого стрелка. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает телеканал ThaiPBS.

Также уточнены данные о пострадавших. В настоящий момент их 57 человек. Отмечается, что часть пострадавших была отпущена домой.

Ранее власти страны сообщали о 25 погибших и 63 раненых.

Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного
Политика

Инцидент в Корате произошел в военной части города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Капрал Джакрапант Томма открыл огонь по сослуживцам, застрелил своего командира — полковника Анантарота Красэ и еще двух военных.

Затем он взял внедорожник и отправился в центр города. По пути мужчина стрелял по прохожим, а в центре Кората взял в заложники людей в торговом центре Terminal 21. Там он находился на протяжении 17 часов.

После этого полицейский спецназ Таиланда провел операцию и ликвидировал стрелка. В ходе штурма пострадали сотрудники силовых ведомств.

Теги: Таиланд, стрельба, жертвы
Материалы по теме
Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 63 человека
Общество
Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного
Политика
Военный убил силовика в ходе спецоперации в ТЦ в Таиланде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter