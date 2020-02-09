Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 27

Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда увеличилось до 27 человек, включая самого стрелка. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает телеканал ThaiPBS.

Также уточнены данные о пострадавших. В настоящий момент их 57 человек. Отмечается, что часть пострадавших была отпущена домой.

Ранее власти страны сообщали о 25 погибших и 63 раненых.

Инцидент в Корате произошел в военной части города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Капрал Джакрапант Томма открыл огонь по сослуживцам, застрелил своего командира — полковника Анантарота Красэ и еще двух военных.